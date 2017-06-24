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Защита Януковича настаивает, чтобы ВСП рассматривала его жалобу с участием Луценко

Суббота, 24 июня 2017, 15:34

Защита экс-президента Виктора Януковича настаивает на обеспечении своего участия и участия генпрокурора Юрия Луценко в рассмотрении Высшим советом правосудия заявления о давлении на суд.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает пресс-служба АО "AVER LEX".

Он сообщил, что заявление защиты Януковича на высказывания Луценко и других представителей правоохранительных органов, которые якобы свидетельствуют о политическом давлении на судей, уже поступило в Высший совет правосудия, зарегистрировано и передано председателю ВСП Игорю Бенедесюку.

"Мы будем требовать, чтобы Высший совет правосудия рассматривал дело обязательно с нашим участием и при непосредственном участии Юрия Луценко. Ждем оценки изложенных нами фактов", - отметил Сердюк.

Пресс-служба отмечает, что во время судебного заседания 29 мая защита Януковича обратилась в Оболонский районный суд с заявлением о совершении политического давления на суд и судей. Это заявление Оболонский райсуд 31 мая направил для рассмотрения в Высший совет правосудия.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

27 января 2017 года ГПУ вручила защитникам Януковича и отправила на все известные его адреса новое подозрение, добавив один эпизод.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудЛуценко
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