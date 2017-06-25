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"Самопоміч": Стан Сироїд задовільний, а Пастуха – погіршився

Неділя, 25 червня 2017, 14:28

Станом на ранок 25 червня, після припинення голодування, самопочуття віце-спікера парламенту Оксани Сироїд задовільне.

Про це повідомляє об'єднання "Самопоміч" на своїй сторінці у Facebook.

"Після проведеного курсу інтенсивної терапії, загострення хронічних хвороб, пов'язаних з полікистозом печінки та нирок, яке виникло під час голодування, було зупинено", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у суботу після припинення голодування погіршився стан здоров'я народного депутата Тараса Пастуха, зараз він проходить курс інтенсивної терапії.

Як відомо, у суботу нардепи від "Самопомочі" Олег Березюк і Тарас Пастух заявили, що припиняють голодування під Адміністрацією президента. Того ж дня зранку Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні, забрала "швидка".

19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" ОлегБерезюк оголосив голодування на знак протесту, звинувативши владу у "знущанні над Львовом та його керівництвом", маючи на увазі ситуацію із скупченням сміття у Львові. 

20 червня до голодування Березюка приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів. Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".

Більше про сміттєвий колапс у Львові читайте у матеріалах "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" та "Львів SOS: підсумки сміттєвого року"

Українська правда

Теми: СамопомічЛьвів
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