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"Самопомич": Состояние Сыроид удовлетворительное, а Пастуха - ухудшилось

Воскресенье, 25 июня 2017, 14:28

По состоянию на утро 25 июня, после прекращения голодовки, самочувствие вице-спикера парламента Оксаны Сыроид удовлетворительное.

Об этом сообщает объединение "Самопомич" на своей странице в Facebook.

"После проведенного курса интенсивной терапии, обострение хронических болезней, связанных с поликистозом печени и почек, которое возникло во время голодовки, было остановлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в субботу после прекращения голодовки ухудшилось состояние здоровья народного депутата Тараса Пастуха, сейчас он проходит курс интенсивной терапии.

Как известно, в субботу нардепы от "Самопомочи" Олег Березюк и Тарас Пастух заявили, что прекращают голодовку под Администрацией президента. В тот же день утром Сыроид, которая участвовала в "мусорном" голодании, забрала "скорая".

9 июня на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством", имея в виду ситуацию со скоплением мусора во Львове. 

20 июня к голодовке Березюка присоединились нардепы Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов. Зубко заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Больше о "мусорном коллапсе" во Львове читайте в материалах "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" и "Львів SOS: підсумки сміттєвого року"

Украинская правда

Темы: СамопомичЛьвов
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