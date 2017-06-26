Суд отложил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Оболонский райсуд Киева начал рассмотрение по существу дела, в котором бывший президент Виктор Янукович обвиняется в государственной измене.

Впрочем, через полчаса председательствующий судья Владислав Девятко отложил заседание до 10 утра 29 июня.

В начале заседания председательствующий судья заявил, что обвиняемый Янукович не явился на заседание, и передал слово представителю прокуратуры.

Сторона обвинения подала суду ходатайство о начале специального (заочного) судебного производства в отношении Януковича, поскольку он, зная о деле против него, скрывается от следствия.

"Обвиняемый знает о суде и умышленно уклоняется от явки. Судебное разбирательство может осуществляться в отсутствие обвиняемого, поскольку он скрывается от следствия более 6 месяцев и по которому существуют фактические данные, что он находится за пределами страны, объявлен в межгосударственный розыск", - отметил прокурор Руслан Кравченко.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что ходатайство прокурора было преждевременным, так как это первое судебное заседание по существу, на которое не появился Янукович. По его словам, согласно статье 139 УПК для заочного заседания нужны две неявки в суд по существу.

Председательствующий судья спросил адвоката, готов ли его подзащитный принять участие в судебном заседании, на что адвокат сказал, что только дистанционно.

"Он хочет участвовать в судебном заседании дистанционно, если суд отправит в министерство юстиции РФ официальный запрос о правовой помощи", - сказал Сердюк.

Председательствующий судья согласился с адвокатами.

"Оболонский суд выполняет закон, а не принимает УПК. Суд вынужден согласиться и отложить судебное заседание до 29 июня", - отметил судья Девятко.

Как сообщалось, 16 июня Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Как известно, украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.



ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП