Головному редактору інтернет-видання "Страна" Ігорю Гужві правоохоронці вручили нову повістку.

Про це повідомила його заступниця Світлана Крюкова.

"Сьогодні на виході зі 112 каналу Ігорю Гужві вручили нову! повістку. СБУ. У справі... увага...розстрілів на Майдані", - написала вона на Facebook.

Водночас подробиці вручення повістки розповів і сам Гужва. Головред зазначив, що на виході з телеканалу 112, де він був на ефірі, підійшли двоє людей, представилися співробітниками СБУ і вручили повістку на допит у справі про розстріли на Майдані.

"До цієї справи мене ще не прив'язували. Повістки на виході з ефірів також ще ніколи не вручали. Ну що ж, сходимо, поговоримо", - написав він на Facebook, додавши фото документа.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО.

Генпрокуратура заявила, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюковавнесла заставу за Гужву.

За даними прокуратури, вона має відеодокази провини Гужви, а затриманий із ним посередник пішов на співпрацю зі слідством.

2 роки тому Гужву підозрювали в ухиленні від сплати податків, тоді він вніс заставу 1 035 300 грн. У квітні цього року він заявляв, що проти нього готують справу про несплату податків.

Українська правда