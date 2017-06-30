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Гужве вручили новую повестку

Пятница, 30 июня 2017, 18:22

Главному редактору интернет-издания "Страна" Игорю Гужве правоохранители вручили новую повестку.

Об этом сообщила его заместитель Светлана Крюкова.

"Сегодня на выходе со 112 канала Игорю Гужве вручили новую! повестку. СБУ. По делу ... внимание... расстрелов на Майдане", - написала она на Facebook.

В то же время подробности вручения повестки рассказал и сам Гужва. Главред отметил, что на выходе из телеканала 112, где он был на эфире, подошли два человека, представившиеся сотрудниками СБУ, и вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане.

"К этому делу меня еще не привязывали. Повестки, при выходе с эфиров, также еще никогда не вручали. Ну что ж, сходим, поговорим", - написал он на Facebook, добавив фото документа.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.

Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву.

По данным прокуратуры, у следствия есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.

2 года назад Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов, тогда он внес залог 1 035 300 грн. В апреле этого года он заявлял, что против него готовят дело о неуплате налогов.

Украинская правда

Темы: СМИСБУ
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