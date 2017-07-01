Луценко: ми близькі до розкриття вбивства Вороненкова
Генпрокуратура близька до розкриття вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".
Він також зазначив, що не схильний пов'язувати вбивство Вороненкова із вбивством полковника ГУР Максима Шаповала.
"Я не схильний з'єднувати справу Вороненкова з нинішнім. Ми близькі до розкриття цієї справи, і це зовсім інша лінія", - сказав Луценко.
Коментуючи вбивство Шаповала, генпрокурор зазначив, що є всі підстави кваліфікувати його як терористичний акт.
"Розслідування вестиме Служба безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Очевидно, ці слова вам підказують, що ми підозрюємо спецслужби Російської Федерації в скоєнні терористичного акту на території столиці України", - сказав він.
Як відомо, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець Вороненкова зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.
Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.
Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.
27 червня на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув. Загиблим виявився один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.
За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.
За інформацією "Української правди", військова частина, якою керував Шаповал, серед іншого займалася охороною Вороненкова.
Українська правда