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Підлеглі загиблого полковника ГУР займались охороною Вороненкова - джерела

Вівторок, 27 червня 2017, 14:18

Військова частина, якою керував загиблий у результаті вибуху в Києві Максим Шаповал, серед іншого займалася охороною екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди".

За словами співрозмовника, крім своєї основної задачі, також підлеглі Шаповала здійснювали охорону.

"Охоронець Вороненкова, який убив кілера – був з бойових розвідників і декілька разів служив в АТО", - сказав співрозмовник.

Водночас співрозмовники не вважають це основною версією вбивства Шаповала.

Як відомо, близько 8:15 27 червня на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.  

Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника Головного управління розвідки Міністерства оборони вибухнув через закладений вибуховий пристрій.

Як відомо, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець Вороненкова зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Українська правда

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Теми: вбивствотеракттероризмРосіяВороненков
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