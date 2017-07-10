У правоохоронців близько 40 папок на нардепів – Пинзеник

У прокуратурі йде робота над близько сорока матеріалами на народних депутатів.



Про це сказав журналістам перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник, передає Liga.net.

"За моєю інформацією, у правоохоронних органів близько сорока папок на народних депутатів. Із них можна вибрати будь-яку і подавати до Верховної Ради", – сказав він.



"Вони чомусь вибрали п'ять. Напевно, для цього були якісь причини, навряд чи правового характеру", – додав перший заступник голови регламентного комітету.



Пинзеник вважає, що восени, швидше за все, до Верховної Ради надійдуть нові подання прокуратури на депутатів.



"Нам потрібно звикати до таких подань і відкласти емоції на більш пізній період", – сказав він.



Як відомо, 7 липня регламентний комітет схвалив подання прокуратури на арешт народного депутата Борислава Розенблата (БПП).

До того комітет не підтримав подання правоохоронців ані щодо Максима Полякова, ані щодо Андрія Лозового, ані щодо Олеся Довгого, ані щодо Євгена Дейдея. Очікується ще розгляд подання на Михайла Добкіна.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.