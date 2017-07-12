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Луценко: Всі матеріали у справі Добкіна готові

Середа, 12 липня 2017, 06:59

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підготував всі матеріали на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Про повідомляє Інтерфакс-Україна.

Луценко сподівається, що регламентний комітет у середу, 12 липня, розгляне подання на Добкіна.

"У мене всі матеріали готові. Насправді, це справа дуже схожа на справу пана Довгого. Але є одна особливість - секретар однієї з рад звинувачується в зловживанні через порушення регламенту ... а ось голова має право не підписувати рішення, якщо впевнений у його незаконності", - зазначив Луценко.

"Проте голова Харківської міської ради Добкін і секретар Харківської міськради Кернес удвох в змові з іншими особами провели таке рішення, а потім підписали відповідні документи, і десятки так званих кооперативщиків отримали десятки гектарів землі в Харкові не тільки в користування, а у власність, безкоштовно", - пояснив генпрокурор.

Як повідомлялося 29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Добкіна.

Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Ще Рада Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова та Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

При цьому Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні та не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДобкіннедоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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