Луценко: Все материалы по делу Добкина готовы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подготовил все материалы на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Луценко надеется, что регламентный комитет в среду, 12 июля, рассмотрит представление на Добкина.

"У меня все материалы готовы. На самом деле, это дело очень похоже на дело господина Довгого. Но есть одна особенность - секретарь одного из советов обвиняется в злоупотреблении из-за нарушений регламента ... а вот председатель имеет право не подписывать решения, если уверен в его незаконности", - отметил Луценко.

"Однако председатель Харьковского городского совета Добкин и секретарь Харьковского горсовета Кернес вдвоем в сговоре с другими лицами провели такое решение, а затем подписали соответствующие документы, и десятки так называемых кооперативщикив получили десятки гектаров земли в Харькове не только в пользование, а в собственность бесплатно" , - пояснил генпрокурор.

Как сообщалось 29 июня Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

Как известно, Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого для проведения следственных действий.

Еще Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова и Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.

При этом, Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении и не разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.