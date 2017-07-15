Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірус Petya: Кіберполіція закликає не дотримуватися порад від "M.E.Doc"

Субота, 15 липня 2017, 20:25
Вірус Petya: Кіберполіція закликає не дотримуватися порад від M.E.Doc

Кіберполіція рекомендує в жодному разі не дотримуватись порад від виробників програмного забезпечення "M.E.Doc". 

Про це йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції НПУ від 15 липня.

озробники ПЗ запевнюють у повній безпечності свого продукту, пояснюють цей факт його особливостями, а для повноцінного функціонування ще й рекомендують запускати лише від імені адміністратора системи та вносити його до "списку виключень" (також відомого як "білий список", "список довірених програм" тощо) антивірусних програм, що дозволить системі безпеки комп’ютера ігнорувати окремі дії згаданого програмного забезпечення", - зазначають у кіберполіції. 

За даними поліції, у мережі Інтернет зафіксовано факти поширення рекомендацій про налаштування антивірусів та фаєрволів, які примушують системи захисту комп’ютера користувача ігнорувати будь-яку підозрілу активність чи код у вітчизняному бухгалтерському програмному забезпеченні.

Такі рекомендації поширюються деякими партнерами компаній-розробників бухгалтерського ПЗ, а також безпосередньо компаніями-розробниками через технічну підтримку, йдеться у заяві. 

"У разі виконання цих рекомендацій користувач несвідомо заборонить системам захисту комп’ютера правильно та вчасно реагувати на шкідливу діяльність програмного забезпечення, доданого у "список виключення". Слідуючи таким рекомендаціям користувач відкриває зловмисникам доступ до свого комп’ютера через вказане програмне забезпечення в обхід системи захисту, піддаючи небезпеці не лише власний комп’ютера, а і всю локальну мережу", - заявляють у кіберполіції. 

Користувачам радять відключити автоматичні оновлення та в ручному режимі оновлювати програмне забезпечення, під час чого додатково його перевіряти на авторитетних ресурсах, призначених для аналізу підозрілих файлів, таких як virustotal.com, malwr.com, www.reverse.it. 

 

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

За даними СБУ, до атаки вірусу  причетні спецслужби РФ

Американське видання New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Українська правда 

Теми: вірусхакериполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
вірус
Від імені Генштабу розсилають листи з вірусами
Цього разу не птахи: росіяни знайшли в Україні нових істот, які "переносили віруси"
"Творчість" міноборони РФ: в Україні розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: