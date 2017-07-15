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Вирус Petya: Киберполиция предостерегает не следовать советам "M.E.Doc"

Суббота, 15 июля 2017, 20:25
Вирус Petya: Киберполиция предостерегает не следовать советам M.E.Doc

Киберполиция рекомендует ни в коем случае не придерживаться советов от производителей программного обеспечения "M.E.Doc". 

Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции НПУ от 15 июля.

"Разработчики ПО уверяют в полной безопасности своего продукта, объясняют этот факт его особенностями, а для полноценного функционирования еще и рекомендуют запускать только от имени администратора системы и вносить его в список "исключений" (также известного как "белый список", "список доверенных программ" и т.д.) антивирусных программ, что позволит системе безопасности компьютера игнорировать отдельные действия упомянутого программного обеспечения", - отмечают в киберполиции.

По данным полиции, в сети Интернет зафиксированы факты распространения рекомендаций по настройке антивирусов и файерволов, которые заставляют системы защиты компьютера пользователя игнорировать любую подозрительную активность или код в отечественном бухгалтерском программном обеспечении.

Такие рекомендации распространяются некоторыми партнерами компаний-разработчиков бухгалтерского ПО, а также непосредственно компаниями-разработчиками через техническую поддержку, говорится в заявлении.

"В случае выполнения этих рекомендаций пользователь бессознательно запретит системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредную деятельность программного обеспечения, входящего в "список исключения". Следуя таким рекомендациям пользователь открывает злоумышленникам доступ к своему компьютеру через указанное программное обеспечение в обход системы защиты, подвергая опасности не только собственный компьютера, а и всю локальную сеть", - заявляют в киберполиции.

Пользователям рекомендуют отключить автоматические обновления и в ручном режиме обновлять программное обеспечение, во время чего дополнительно его проверять на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов, таких как www.virustotal.com,malwr.com, www.reverse.it.

 

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

В СБУ заявили, что к атаке вируса Petya.A установлена причастность спецслужб РФ

По данным  компании ESET, большинство случаев заражения вирусом-шифровальщиком Petya пришлось на Украину.

Американское издание New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Украинская правда 

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Темы: вирусхакерыполиция
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