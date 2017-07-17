Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 17 липня на Українській правді.

Про рейс МН-17. Дослідницька група Bellingcat дійшла до висновку, що літак рейсу МН-17 три роки тому збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" збройних сил РФ.

Про Полякова та Розенблата. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме в Солом’янському райсуді Києва щодо обрання для нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата запобіжних заходів у вигляді застави, а також здати закордонні паспорти.

Також відзначається, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Про Вовка. Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

Крім того, Вища кваліфікаційна комісія передасть матеріали щодо можливої корупції Вовка до Національної агенції з питань запобігання корупції.

Про НАБУ та НАЗК. Національне антикорупційне бюро розслідує інформацію про величезні премії, які у 2016 році отримали керівники НАЗК.

Про Крим. Після анексії в Криму з'явилася тенденція до витіснення з півострова корінного населення, йдеться в доповіді "Політичні переслідування в Росії": шість місяців 2017 року.

Також у Росії шукають шляхи, щоб кримчани не виплачували свої борги українським банкам.

Про АТО. Проросійські бойовики у понеділок зменшили кількість провокативних обстрілів українських позицій, однак продовжують застосовувати озброєння, яке має бути відведене від лінії розмежування.