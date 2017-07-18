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Турчинов: Москва новим проектом готується розширити агресію в Україні

Вівторок, 18 липня 2017, 14:08

Заяви проросійських бойовиків на Донбасі є ще одним доказом агресивних планів Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму ФБ, повідомляє відомство.

За його словами, "заяви кремлівських клоунів-маріонеток, які називають себе керманичами окупованого РФ Донбасу, щодо створення Малоросії – це ще один доказ агресивних планів Путіна та його маніакального небажання  вирішувати питання на сході України мирним шляхом".

"Ця збочена маячня, яка була написана в Кремлі, та озвучена рядженими клоунами, на кшталт Захарченка, свідчить про бажання московських "стратегів" знову відновити просування військової агресії на захід, втягуючи в криваві жорна нові регіони України", - заявив секретар РНБО.

"Доля кремлівського плану "Малоросія-17" буде аналогічною "Новоросії-14", або будь-якій іншій "Дебілоросії" путінського формату", - додав Турчинов.

Водночас міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін написав у Твіттері, що "Кремль намагається розіграти абхазький сценарій на Донбасі".

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Українська правда

Теми: ТурчиновДонбас
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