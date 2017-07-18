Турчинов: Москва новым проектом готовится расширить агрессию в Украине

Заявления пророссийских боевиков на Донбассе является еще одним доказательством агрессивных планов России.



Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в своем ФБ, сообщает ведомство.



По его словам, "заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании Малороссии - это еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем".



"Эта извращенный бред, который был написан в Кремле, и озвучен ряжеными клоунами, вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова восстановить продвижения военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - заявил секретарь СНБО.



"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", - добавил Турчинов.



В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Твиттере, что "Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе".



1/3 Якраз коли делегація 🇺🇦 у Грузії - Кремль намагається розіграти абхазький сценарій на Донбасі. Ми з партнерами не дамо цього зробити. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 липня 2017 р.

2/3 Кремлівські ляльководи зі своїми донбаськими маріонетками влаштували черговий балаган, витягнувши з нафталіну Малоросію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 липня 2017 р.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.



Ураинская правда