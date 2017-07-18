Добкин говорит, что Новинский внес часть залога за него

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин говорит, что коллега по фракции Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.

Об этом он сказал в эфире 112 канала.

"Я разговаривал с ним полчаса назад по телефону. Подтвердил, что он сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 млн гривен", - отметил Добкин.

"Я не вношу самостоятельно, у меня нет таких денег. Вносят мои товарищи, у которых есть финансовая возможность, и у них эти деньги задекларированы. Любая сумма, которая вносится как залог, еще проверяется финансовым мониторингом", - добавил он.

Собеседник "Украинской правды" в "Оппоблоке" сказал, что залог еще не оплачен, поскольку один из двух платежей не успели провести до окончания банковского дня.

"Часть денег уже на счетах казначейства, часть будет в среду утром. Как только откроются банки, деньги должны перечислить", - сообщил УП источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Как известно, Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

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29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа.



Добкин отрицает все обвинения.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП