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Сурков заговорив тезами підконтрольного йому Захарченка

Середа, 19 липня 2017, 13:12

Помічник президента РФ Владислав Сурков назвав головним в ініціативі ватажка бойовиків Олександра Захарченко створити "малоросію", бажання нібито боротися за цілісність України.

Про це повідомив РИА Новости глава Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який брав участь в нараді з Сурковим.

При цьому, за словами Чеснакова, Сурков назвав пропоноване утворення "уявною державою Малоросія".

"Весь цей "хайп" з приводу уявної держави Малоросія в цілому корисний. Головне тут те, що Донбас воює не за відділення від України, а за її цілісність. За всю Україну, а не за її частина", - навів слова Суркова Чеснаков.

"Тобто, на Україні йде громадянська війна між людьми, які по-різному бачать майбутнє своєї країни", - повторив російську маніпуляцію Чеснаков, цитуючи Суркова.

"Частиною будь-якої війни є війна ідеологічна, в якій протиставляються слогани і утопії", - додав Чеснаков, цитуючи слова помічника президента.

"У Києва є евроутопія. Донецьк відповідає ідеєю "Малоросії". Розгорається широка внутриукраїнська дискусія, в якій видно рівень організації, аргументів і IQ сторін спору. Але тут вже, висловлюючись по-малороссийски: яка держава, такий і IQ (ці слова він сказав українською - УП)", - навів слова Суркова Чеснаков.

Сурков є ідеологом "руського міра" на території України. Він же є переговірником по Україні з представником США. Раніше це була Вікторія Нуланд.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію". В "документі", який він представляв, пропонується, щоб Донецьк був столицею освіти, а Київ збереже за собою статус історико-культурного центру. Прапором Малоросії стане прапор Богдана Хмельницького. А мови - "малоросійська" і російська.

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".

У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".

Теми: ДонбасРосія
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