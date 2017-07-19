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Сурков заговорил тезисами подконтрольного ему Захарченко

Среда, 19 июля 2017, 13:12

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в инициативе главаря боеивиков Александра Захарченко создать "малороссию", желание якобы бороться за целостность Украины.

Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

При этом, по словам Чеснакова, Сурков назвал предлагаемое образование "воображаемым государством Малороссия".

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть", - привел слова Суркова Чеснаков.

"То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", — повторил российскую манипуляцию Чеснаков, цитируя Суркова.

"Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии", — добавил Чеснаков, цитируя слова помощника президента.

"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей "Малороссии". Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ", — привел слова Суркова Чеснаков.

Сурков является идеологом "русского мира" на территории Украины. Он же является переговорщиком по Украине с представителем США. Раньше это была Виктория Нуланд.

Как известно, 18 июля главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко предложил создать "Малороссию" вместо Украины. 

В "документе", который он представлял,предлагается, чтобы Донецк был столицей образования, а Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого. А языки – "малороссийский" и русский.

Главари "ЛНР" заявили, что не принимали участия в этом и придерживаются Минских переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знали об инициативе Александра Захарченко создать "Малороссию".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Захарченко и Плотницкий лишь транслируют месседжи, полученные из России, и напомнил, что предыдущий их проект "Новороссия" на востоке Украины провалился.

Официальный Вашингтон назвал инициативу Захарченко не стоящей комментария, а в Евросоюзе заявили, что создание "Малороссии" противоречат цели минских договоренностей.

Темы: ДонбассРосcия
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