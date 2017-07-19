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Мін'юст зареєстрував партію Савченко

Середа, 19 липня 2017, 19:59

Народний депутат Надія Савченко повідомила, що Мін'юст зареєстрував її партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Про це політик повідомила на Facebook.

"Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом ‎України, а також лiдером та головою політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", - написала нардеп, додавши, що партію зареєстрували 17 липня.

"Ця партiя не буде формуватися звичним чином, ми не будемо набирати багато партiйцiв, роздавати всiм членськi квитки, вказувати що робити i вчити як партiю любити. Ви можете стати прихильником дiй партïï, якщо ви розумiє‎те iдею i подiляєте концепцiю змiни полiтичноï системи в Україні", - зазначила Савченко.

Українська правда

Теми: Савченко Надіяпартії
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