Мін'юст зареєстрував партію Савченко

Народний депутат Надія Савченко повідомила, що Мін'юст зареєстрував її партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Про це політик повідомила на Facebook.

"Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом ‎України, а також лiдером та головою політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", - написала нардеп, додавши, що партію зареєстрували 17 липня.

"Ця партiя не буде формуватися звичним чином, ми не будемо набирати багато партiйцiв, роздавати всiм членськi квитки, вказувати що робити i вчити як партiю любити. Ви можете стати прихильником дiй партïï, якщо ви розумiє‎те iдею i подiляєте концепцiю змiни полiтичноï системи в Україні", - зазначила Савченко.

Українська правда