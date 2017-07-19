Мін'юст зареєстрував партію Савченко
Середа, 19 липня 2017, 19:59
Народний депутат Надія Савченко повідомила, що Мін'юст зареєстрував її партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".
Про це політик повідомила на Facebook.
"Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом України, а також лiдером та головою політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", - написала нардеп, додавши, що партію зареєстрували 17 липня.
"Ця партiя не буде формуватися звичним чином, ми не будемо набирати багато партiйцiв, роздавати всiм членськi квитки, вказувати що робити i вчити як партiю любити. Ви можете стати прихильником дiй партïï, якщо ви розумiєте iдею i подiляєте концепцiю змiни полiтичноï системи в Україні", - зазначила Савченко.
Українська правда