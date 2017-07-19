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Минюст зарегистрировал партию Савченко

Среда, 19 июля 2017, 19:59

Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что Минюст зарегистрировал ее партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Об этом политик сообщила на Facebook.

"Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, а еще и лидер и председатель политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала нардеп, добавив, что партию зарегистрировали 17 июля.

"Эта партия не будет формироваться привычным образом, мы не будем набирать много членов партии, раздавать всем членские билеты, указывать что делать и учить как партию любить. Вы можете стать сторонником действий партии, если вы понимает то идею и разделяете концепцию изменения политической системы в Украине", - отметила Савченко.

Украинская правда

Темы: Савченко Надеждапартии
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