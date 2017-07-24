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Мати полоненого Агєєва була на прийомі в адміністрації Порошенка

Понеділок, 24 липня 2017, 20:55

Мати полоненого російського контрактника Віктора Агєєва Світлана разом з адвокатом Віктором Чевгузом в понеділок була на прийомі в Адміністрації президента.

Про це Громадському радіо повідомив сам Чевгуз.

Згідно з інформацією, після зустрічі в АП вони поїхали в посольство РФ в Києві.

"Розмова йшла, в основному, щодо юридичних питань", - сказав Чевгуз.

На запитання про те, чи пообіцяли дипломати допомогти, адвокат відповів, що вони сказали: "Це наш обов'язок. Так, ми звернулися. Спочатку нам відмовили у зустрічі...".

За словами Віктора Чевгуза, дипломати показали лист-відмову про те, що на початковому етапі розслідування, поки не будуть проведені всі необхідні слідчі оперативно-розшукові дії, побачення неможливе, а після 24 числа побачення може відбутися.

"Агєєв перебуває під вартою в Луганській області. Це не юрисдикція консульства в Києві, це юрисдикція консульства в Харкові. Тому посольство оперативно зв'язалося з харків'янами. Вони зв'язалися зі мною, ми домовилися про спільні дії. Вони сказали, що нададуть не тільки юридичну допомогу, а й допомогу з купівлі необхідних речей", - зазначив адвокат.

На запитання про те, як Віктор Агєєв потрапив на Донбас, адвокат відповів: "Ось коли я з ним поспілкуюся, тоді я вам все скажу".

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю

Російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Теми: РосіяполоненіАдміністрація президента
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