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Мать пленного Агеева была на приеме в администрации Порошенко

Понедельник, 24 июля 2017, 20:55

Мать пленного российского контрактника Виктора Агеева Светлана вместе с адвокатом Виктором Чевгузом в понедельник была на приеме в Администрации президента.

Об этом Громадскому радио сообщил сам Чевгуз.

Согласно информации, после встречи в АП они поехали в посольство РФ в Киеве.

"Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов", — сказал Чевгуз.

На вопрос о том, пообещали ли дипломаты помочь, адвокат ответил, что они сказали: "Это наша обязанность. Да, мы обратились. Сначала нам отказали во встрече…"

По словам Виктора Чевгуза, дипломаты показали письмо-отказ о том, что на первоначальном этапе расследования, пока не будут проведены все неотложные следственные оперативно-розыскные действия, свидание невозможно, а после 24 числа свидание может состояться.

"Агеев находится под стражей в Луганской области. Это не юрисдикция консульства в Киеве, это юрисдикция консульства в Харькове. Поэтому посольство оперативно связалось с харьковчанами. Они связались со мной, мы договорились о совместных действиях. Они сказали, что окажут не только юридическую помощь, но и помощь в покупке необходимых вещей", — отметил адвокат.

На вопрос о том, как Виктор Агеев попал на Донбасс, адвокат ответил: "Вот когда я с ним пообщаюсь, тогда я вам все скажу".

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Мать Агеева Светлана ранее говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

Темы: РосcияпленныеАдминистрация президента
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