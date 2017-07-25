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У МЗС РФ кажуть, що про Агєєва не забувають

Вівторок, 25 липня 2017, 18:56

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що тримає на контролі ситуацію з усіма російськими громадянами, у яких виникають проблеми в Україні, включаючи випадок Віктора Агєєва.

Про це йдеться в заяві відомства, оприлюдненій у вівторок ввечері.

У МЗС стверджують, що дізналися про затримання Агєєва 27 червня, і відразу направили ноту українській стороні з проханням дозволити зустріч консула з громадянином РФ в максимально стислі терміни.

"МЗС України дозвіл дало, проте Управління СБУ в Луганській області, до якого, відповідно до процедури, звернулося Генконсульство Росії в Харкові, повідомило, що у зв'язку з проведенням "невідкладних слідчих (розшукових) заходів така зустріч можлива не раніше 24.07.2017 р.", - йдеться в повідомленні.

У той же час російські дипломати висловили обурення тим, що до затриманого допустили представників ЗМІ.

МЗС РФ вважає, що українська сторона позбавляє Агєєва права на консульський захист.

"Закликаємо МЗС України забезпечити безумовне виконання українськими компетентними органами положень згаданих міжнародних договорів і вимагаємо надати негайний доступ консульських посадових осіб до Агєєва", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що російські диппредставництва в Україні перебувають у постійному контакті з адвокатом Агєєва і "роблять все необхідне для забезпечення захисту прав затриманого росіянина".

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю

Російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Українська правда

Теми: РосіяполоненіМЗС
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