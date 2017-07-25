В МИД РФ говорят, что об Агееве не забывают

Министерство иностранных дел России заявляет, что держит на контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы в Украине, включая случай Виктора Агеева.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном во вторник вечером.

В МИД утверждают, что узнали о задержании Агеева 27 июня, и сразу направили ноту украинской стороне с просьбой разрешить встречу консула с гражданином РФ в максимально сжатые сроки.

"МИД Украины разрешение дал, однако Управление СБУ в Луганской области, к которому, в соответствии с процедурой, обратилось Генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - говорится в сообщении.

В то же время российские дипломаты выразили возмущение тем, что к задержанному допустили представителей СМИ.

МИД РФ считает, что украинская сторона лишает Агеева права на консульскую защиту.

"Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и "делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина".

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Мать Агеева Светлана ранее говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

Украинская правда