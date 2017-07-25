Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ говорят, что об Агееве не забывают

Вторник, 25 июля 2017, 18:56

Министерство иностранных дел России заявляет, что держит на контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы в Украине, включая случай Виктора Агеева.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном во вторник вечером.

В МИД утверждают, что узнали о задержании Агеева 27 июня, и сразу направили ноту украинской стороне с просьбой разрешить встречу консула с гражданином РФ в максимально сжатые сроки.

"МИД Украины разрешение дал, однако Управление СБУ в Луганской области, к которому, в соответствии с процедурой, обратилось Генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - говорится в сообщении.

В то же время российские дипломаты выразили возмущение тем, что к задержанному допустили представителей СМИ.

МИД РФ считает, что украинская сторона лишает Агеева права на консульскую защиту.

"Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и "делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина".

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Мать Агеева Светлана ранее говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

Украинская правда

Темы: РосcияпленныеМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Росcия
ISW объяснил, почему Шойгу пытается представить контрнаступление Украины как неудачную операцию
Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: