Польський Ernst&Young буде радником із приватизації "Центренерго"

Конкурс із вибору радника з приватизації "Центренерго" виграла польська компанія Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.



Вибирали 5 липня з чотирьох компаній, повідомляє Фонд державного майна України.

На 1 бал від переможця відстала ROTHSCHILD POLSKA spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością. І на 2-3 бали менше від переможця було у ТОВ "ПрайсВотерХаузKуперс-Україна" та ТОВ "КПМГ-Україна".

Голова конкурсної комісії керівник ФДМ Дмитро Парфененко зазначив, що тепер переможець та фонд почнуть роботу над договором, а кандидатуру радника має затвердити уряд.

За його словами, вибір був важким для комісії, але вона вирішила, що консорціум, який створив Ernst&Young у Польщі "найбільш повний для роботи з "Центренерго", а терміни виконання робіт з підготовки до приватизації – найкоротші".