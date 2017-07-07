Аваков розповів послу Італії, що Марківа затримали безпідставно

Українські правоохоронні органи вважають абсурдними звинувачення висунуті в Італії військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу.

Про це у своєму твіттері написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"На зустрічі з послом Італії предметно пояснив абсурдність звинувачень, пред'явлених під час арешту сержанту Марківу. Ми не залишимо свого солдата", - написав він.

На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата! pic.twitter.com/mSFICFAocL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 7, 2017

Як відомо, раніше генпрокуратура заявила, що буде забезпечувати захист законних інтересів Марківа в судовому процесі.

Поліція Італії заарештувала заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Українська правда