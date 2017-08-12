Зять Манафорта зустрічався зі слідчими, передав документи - CNN

Джеффрі Йохай, колишній зять Пола Манафорта - екс-голови кампанії президента США Дональда Трампа - зустрічався зі слідчими в рамках розслідування справи про можливе відмивання грошей чи податкові порушення під час співпраці Манафорта з Партією регіонів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані двох поінформованих джерел.

Зазначається, що Йохай надав федеральним слідчим інформацію та документи понад 2 місяці тому.

"За даними джерел, Мінюст домагається співпраці від Йохая у зв'язку з розслідуванням справи Манафорта через можливе відмивання коштів чи податкові порушення під час його співпраці з проросійськими партіями в Україні", - зазначає видання.

Інформацію було передано адвокату Роберту Мюллеру в рамках його розслідування.

"Невідомо, чи була щось з наданих Йохаєм даних корисним для розслідування справи Манафорта", - пише CNN.

У свою чергу речник Манафорта Джейсон Малоні відмовився коментувати дані повідомлення.

Як зазначає видання, Йохай також є фігурантом федерального розслідування в рамках справи про спільні з Манафортом угоди з нерухомістю.

Донька Манафорта Джесіка подала на розлучення з Йохаєм у березні.

Як відомо, агенти ФБР провели обшук у будинку Пола Манафорта, вилучивши документи та інші матеріали.

Американські слідчі сподіваються переконати Пола Манафорта, екс-керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа, співпрацювати з ними у розслідуванні можливої змови між штабом Трампа і Росією.

Джерела CNN повідомляють, що документи, які було вилучено під час обшуку, містили фінансові та податкові звіти та що частину цих даних було передано представникам Сенату.

ФБР та адвокати від коментарів з цього приводу відмовилися.