Зять Манафорта встречался со следователями, передал документы - CNN
Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта - экс-главы кампании президента США Дональда Трампа - встречался со следователями в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные двух информированных источников.
Отмечается, что Йохай предоставил федеральным следователям информацию и документы более 2 месяцев назад.
"По данным источников, Минюст добивается сотрудничества от Йохая в связи с расследованием дела Манафорта из-за возможного отмывания средств или налоговых нарушениях во время его сотрудничества с пророссийскими партиями в Украине", - отмечает издание.
Информация была передана адвокату Роберту Мюллеру в рамках его расследования.
"Неизвестно, было что-либо из предоставленных Йохаем данных полезным для расследования дела Манафорта", - отмечает CNN.
В свою очередь пресс- секретарь Манафорта Джейсон Малони отказался комментировать данные сообщения.
Как отмечает издание, Йохай также является фигурантом федерального расследования в рамках дела о совместных с Манафортом сделках с недвижимостью.
Дочь Манафорта Джессика подала на развод с Йохаем в марте.
Как известно, агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта, изъяв документы и другие материалы.
Американские следователи надеются убедить Манафорта сотрудничать с ними в расследовании возможного сговора между штабом Трампа и Россией.
Источники CNN сообщают, что документы, которые были изъяты во время обыска, содержали финансовые и налоговые отчеты и что часть этих данных была передана представителям Сената.
ФБР и адвокаты от комментариев по этому поводу отказались.