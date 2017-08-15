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Найголовніше за день

Вівторок, 15 серпня 2017, 21:46

Добірка найважливіших новин за 15 серпня на Українській правді.

Новина дня. ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України", який "намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії".

На думку СБУ, російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".

У Генштабі заявили, що затриманий в окупованому РФ Криму громадянин України Геннадій Лемешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні поточного року.

При цьому, російське держагентство РИА Новости заявляє, що Лемешко визнав провину в підготовці диверсій в Криму.

Про Януковича. Росія використала лист Віктора Януковича до Володимира Путіна про введення військ в Україну для легітимізації свого вторгнення в Радбезі ООН. Про це на судовому засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича заявив викликаний в якості свідка екс-представник України в ООН Юрій Сергеєв.

І знову про КНДР. Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, каже, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунівв КНДР.

Про "Стіну". НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд", директором якої була прибиральниця.

Про депутатів. Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи "Відродження".

Теми: Верховна РадаЯнукович
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