Справу про замах на Геращенка передали до іншого суду

Апеляційний суд Києва доручив Оболонському районному суду замість Печерського розглядати справу про підготовку замаху на депутата Верховної Ради від "Народного фронту" Антона Геращенка.



Про це йдеться в рішенні від 7 серпня, передають в середу "Українські новини".



Відзначається, що голова Печерського суду Руслан Козлов попросив Апеляційний суд змінити територіальну підсудність справи.



Причиною цього стала відсутність необхідної кількості присяжних у Печерському райсуді.



Апеляційний суд це прохання задовольнив і передав справу для розгляду по суті в Оболонський суд.



Як повідомлялося, 21 червня 2017 року Служба безпеки України передала до суду звинувачення проти 2 підозрюваних у підготовці замаху на депутата Геращенко.



Слідство встановило, що замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації самопроголошеної "ЛНР" на виконання завдання Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.



Слідство заявляє, що з 28 грудня 2016 року по 19 січня 2017 року підозрювані отримали від невстановлених осіб вибухову речовину, електродетонатор та магніт для саморобного вибухового пристрою.



Як відомо, 21 січня 2017 року Служба безпеки заявила, що попередила в Києві замах на державного діяча.



Пізніше стало відомо, що мова йде про Антона Геращенка.