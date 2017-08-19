Хроніка 19 серпня. Аграрії більше не торгують з Росією, а "амбарна книга ПР" вдарила по штабу Трампа

Найцікавіше: 2001. Добудували нафтопровід "Одеса-Броди" 2015. Аграрний експорт України в Росію досяг історичного мінімуму 2016. Скандал з "чорною бухгалтерію" ПР коштував крісла Полу Манафорту

2001, неділя

Президент Леонід Кучма провів символічне зварювання "золотого стику" першої черги нафтопроводу "Одеса-Броди", що означає: його будівництво завершено. Заклали нафтопровід ще у 1996 році. Через нього планували перекачувати каспійську нафту.

2002, понеділок

На шахті імені Засядька у Донецькій області спалахнула пожежа. На цей час у шахті перебувало 1219 гірників. Продуктами горіння отруїлися п'ять шахтарів.

Зовсім нещодавно, 31 липня на цій шахті вже сталася аварія – в ній загинули 20 чоловік.

Але найбільша катастрофа на цій шахті відбудеться через 5 років, коли загинуть 100 шахтарів.

2003, вівторок

"Наша Україна" обіцяє барикади у Закарпатті, якщо губернатор області Іван Різак залишиться на своєму місті, і влада не стане демократичною. Це стало реакцією Віктора Ющенка на підпал будинку голови мукачевського суду Павла Щербана. Суд, який очолює Щербан, підтримав перемогу на виборах міського голови Мукачевого Василя Петьовки, на боці якого була і "Наша Україна".

2004, четвер

Президент Леонід Кучма наказав зупинити приватизацію "Укртелекому" та Одеського припортового заводу, які хотіли продати до виборів президента. Раніше кандидат Віктор Ющенко заявляв, що у разі приватизації "Укртелекому" він не визнає ці результати.

До президентських виборів влада вже встигла продати Криворіжсталь та гірничо-збагачувальні комбінати, які входили в "Укррудпром".

2005, п'ятниця

– Україна відмовиться від участі в Єдиному економічному просторі і перейде на двосторонній формат відносин з Росією, заявив міністр економіки України Сергій Терьохін. "Для того, щоб не дурити один одному голову", – пояснив він.

– "Наша біда в тому, що ми увесь час вільно або мимоволі порівнюємо себе з російською ситуацією, а як у них, а невже в нас гірше... Ми станемо незалежними і повноцінними в той момент, коли нас перестане цікавити – гірше або краще в них". Співвласник "1+1" Олександр Роднянський закликає не дивитися в бік сусідів.

2007, неділя

На політичному полі з'явився блок КУЧМА, який очолив нардеп 4 скликання Олександр Волков. І хоча члени блоку вважають Леоніда Кучму найкращим з трьох президентів, сам він не має відношення до цього блоку. КУЧМА – це абревіатура від слів Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм.

2008, вівторок

Україна може стати наступною після Грузії ціллю російської агресії, вважає радник президента США Збігнев Бжезинський. Він закликає не розглядати російську агресію проти Грузії як якийсь ізольований інцидент.

2009, середа

УП розповідає про неформальний пакт про примирення, який Юлія Тимошенко уклала із Віктором Пінчуком. Прем'єру потрібний доступ до підконтрольних Пінчуку телеканалів, а бізнесмену – гарантії недоторканності свого бізнесу в разі обрання Тимошенко президентом.

2010, четвер

– З підручнику історії для школярів 5-го класу виключили згадування про Помаранчеву революцію і її історичне значення. Сучасності приділяється лише один параграф. Інформацію про події на Майдані було туди додано у 2005 році.

– Шевченківський райсуд Києва повністю підтвердив вердикт міжнародного арбітражу, що НАК "Нафтогаз України" порушив контракт і зобов'язаний повернути RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу. Це було необхідно для виконання рішення арбітражу в Україні.

2011, п'ятниця

– Міністерство оборони вимагає від Росії повернути з оренди маяки, які використовуються Чорноморським флотом Росії. Міністр оборони Михайло Єжель назвав нонсенсом те, що держава несе відповідальність за ситуацію в своїх територіальних водах, проте маяки не контролює.

– Російська влада нагадала, що анітрошки не сумнівається в легітимності підписаних у 2009 році контрактів на постачання газу в Україну. Тим часом у Києві продовжується суд над Юлією Тимошенко по "газовій справі".

2013, понеділок

Бої за Київраду. Зранку опозиція зібралася біля Київської міської ради з наміром перешкодити проведенню сесії, яка через закінчення повноважень ради буде нелегітимною. Проте регіонали теж встали зранку і заблокували всі проходи до сесійної зали і центральний вхід. Опозиціонерам перешкоджав і "Беркут". Хтось з протестуючих пробував попасти в будівлю через вікно.

Але позачергова сесія все ж відбулася. За 10 хвилин депутати прийняли 5 рішень і розійшлися.

Глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що дії опозиції не були даремними: на повістку дня Київради планували винести близько 400 питань, а не п'ять.

2014, вівторок

– Один військовий загинув і 28 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Протягом дня зазнав втрат і батальйон "Донбас", який був вимушений вийти з бою під Іловайськом. Проте у місті залишається "Шахтарськ".

В РНБО розповіли про кількість загиблих, які знаходилися в колоні біженців, що попала під обстріл терористів у Луганській області: 17 людей загинули, 6 були поранені.

В Луганськ прорвалася колона військової техніки з Росії, в ній – 40 одиниць важкої бронетехніки.

– Американська The Washington Post пише, що українські підприємства досі продовжують постачати військові комплектуючі і обладнання до Росії. "Ми залежні від Росії. (Київські чиновники) думають, що національні інтереси важливіші, ніж економіка. Але хай скажуть це людям, які живуть без роботи. Ми також патріоти", – наводить газета слова представника компанії "Мотор Січ".

2015, середа

– Україна знизила аграрний експорт у Росію до історичного мінімуму – 2%. В абсолютному виразі експорт до РФ знизився на 80% – це 125 мільйонів доларів при загальному експорті 6,5 мільярдів доларів.

"Стратегічне значення російського ринку для України – радянській атавізм", – прокоментував це міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

– У 2014 році Мінфін розмістив у проблемному "Банку Першому" (контролював син екс-генпрокурора Артем Пшонка) близько 5 мільйонів євро. Більша частина цих грошей згоріла після краху банку. Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші".

2016, п'ятниця

– Член передвиборчого штабу кандидата в президенти Дональда Трампа Пол Манафорт пішов у відставку. До цього привів скандал із чорною бухгалтерією Партії регіонів. Розслідувачі виявили, що за 10 років співробітництва з ПР Манафорт зміг отримати майже 13 мільйонів доларів. Сам Манафорт заперечує отримання цих грошей.

– Двоє українських військових загинули і 8 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Нардепи Антон Геращенко та Іван Вінник заявили, що хакери зламали систему НАЗК, де публікуються електронні декларації, і запропонували НАЗК повністю її заблокувати. В компанії-розробнику назвали критику профанацією і відповіли: зламу не було.

Рустем Халілов, для УП