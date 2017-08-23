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Найголовніше за день

Середа, 23 серпня 2017, 21:26

Добірка найважливіших новин за 23 серпня на Українській правді.

Про ціни на автогаз. За період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві виросла в середньому ще на 0,5-1 гривні за літр - до 16-16,5 гривні за літр.

Про валюту. Національний банк України скасував останні обмеження на видачу валюти з банківських рахунків.

Про Димінського. Генпрокурор Юрій Луценко каже, що в слідства ще недостатньо доказів, аби вважати бізнесмена Петра Димінського винуватцем смертельного ДТП на Львівщині.

Про Полякова. Правоохоронці надягли електронний браслет стеження на народного депутата Максима Полякова.

Про танки. Фінансування військового озброєння за три роки збільшилось у 10 разів, а вже цього року нові танки "Оплот" будуть відправлені в АТО.

Про Мінськи домовленності. Трьохстороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО підтвердила прихильність введення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.

Про АТО. За 3 роки агресії Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

Також сьогодні стало відомо, що позиції сил АТО та мирних мешканців Мар’їнки тривалий час обстрілював підрозділ, який був укомплектований та керувався вихідцями з Росії.

Теми: УкраїнаАТО
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