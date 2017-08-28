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Следствие рассматривает несколько версий взрыва на Грушевского

Понедельник, 28 августа 2017, 11:44

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту взрыва 24 августа на улице Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту преступления внесены сведения в Единый реестр по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).

В рамках производства оперативные подразделения устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, исследуют записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории.

К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

Досудебное следствие продолжается.

27 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о взрыве на Грушевского уже есть подозреваемые.

Как известно, 24 августа на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв.

Вследствие него пострадали жена и мать жены Героя Украины, командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева, а также офицер 79 ОМБР.

По факту инцидента начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Сам Чибинеев считает, что члены его семьи пострадали случайно.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеКиевпрокуратура
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