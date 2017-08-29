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ДТП із Шуфричем-молодшим: винуватцю мають оголосити підозру

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:58

Нестору Шуфричу-молодшому, який 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході чоловіка, 29 серпня мають вручити підозру.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"23-річного водія викликано до слідчого, де йому планується оголосити про підозру", – сказали в прокуратурі.

У той же час, газета "ФАКТЫ" повідомляє, що постраждалому 31-річному Олексію Мельниченко зробили ще одну операцію.

На цей раз чоловіка оперували в приватній київській клініці "Борис", куди його перевезли напередодні.

"Операція пройшла успішно. Олексій прийшов до тями, і почувається набагато краще, ніж учора… Лікарі кажуть, що в реанімації він пробуде від п'яти до десяти днів. Потім, якщо все буде добре, переведуть у звичайну палату. Прогнози лікарів сприятливі", – повідомив виданню брат постраждалого Олексія Мельниченко Кирило.

Він також зазначив, що лікування оплачує Нестор Шуфрич.

"У нас немає бажання мститися. Аварія вже трапилася. Тепер головне - поставити Олексія на ноги. Поки з їхнього боку (з боку сім'ї винуватця аварії, - авт.) ми бачимо людське ставлення", – сказав Кирило.

На запитання журналіста, чи бачила родина постраждалого самого Шуфрича-молодшого, брат Олексія відповів:

"Думаю, що ще побачимо. Але поки ми не говоримо про кримінальну справу. Нас цікавить тільки здоров'я брата."

Він також розповів виданню, що постраждалий Олексій приїхав з Херсону до Києва, щоб знайти тут роботу.

Як повідомлялося, 26 серпня ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила  кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

"Кримінальний кодекс за таке правопорушення може давати від 3 до 6 років позбавлення волі, але з урахуванням того, що син Шуфрича не був судимий, раніше не мав проблем із законом, суд може призначити умовне покарання у вигляді великого штрафу плюс умовне позбавлення волі", - сказав він.

28 серпня повідомлялось, що постраждалий перебуває у важкому стані в реанімації.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шуфричполіціяпрокуратура
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