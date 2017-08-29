ДТП с Шуфричем-младшим: виновнику должны объявить подозрение

Нестору Шуфричу-младшему, который 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе мужчину, 29 августа должны вручить подозрение.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"23-летнего водителя вызвано к следователю, где ему планируется объявить о подозрении", - сказали в прокуратуре.

В то же время, газета "ФАКТЫ" сообщает, что пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали еще одну операцию.

На этот раз мужчину оперировали в частной киевской клинике "Борис", куда его перевезли накануне.

"Операция прошла успешно. Алексей пришел в себя, и чувствует себя намного лучше, чем вчера… Врачи говорят, что в реанимации он пробудет от пяти до десяти дней. Потом, если все будет хорошо, переведут в обычную палату. Прогнозы врачей благоприятные", - сообщил брат пострадавшего Алексея Мельниченко Кирилл.

Он также отметил, что лечение оплачивает Нестор Шуфрич.

"У нас нет желания мстить. Авария уже случилась. Теперь главное — поставить Алексея на ноги. Пока с их стороны (со стороны семьи виновника аварии, — авт.) мы видим человеческое отношение", - сказал Кирилл.

На вопрос журналиста, видела ли семья пострадавшего самого Шуфрича-младшего, брат Алексея ответил:

"Думаю, что еще увидим. Но пока мы не говорим об уголовном деле. Нас интересует только здоровье брата."

Он также рассказал, что пострадавший Алексей приехал из Херсона в Киев, чтобы найти здесь работу.

Как сообщалось, 26 августа вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

"Уголовный кодекс за такое правонарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", - сказал он.

28 августа сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.

София Лукашова, для УП