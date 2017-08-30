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Поляков маніпулює "статусом потерпілого" – суд

Середа, 30 серпня 2017, 16:12

Печерський районний суд Києва спростовує інформацію народного депутата від фракції "Народний фронт" Максима Полякова про нібито надання йому статусу потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

В прес-службі зазначили, що жодного рішення стосовно того аби надати Полякову статус потерпілого не було. Мова йде лише про ухвалу слідчого судді щодо розгляду заяви депутата.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 зобов’язано слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002187 від 07.07.2017 розглянути заяву Полякова Максима Анатолійовича про залучення до вказаного кримінального провадження як потерпілого", - сказано в заяві.

Прес-служба зазначає, що жодного рішення про визначення процесуального статусу як потерпілого за Максимом Поляковим в кримінальному провадженні не ухвалювалось.

Раніше сам Поляков написав у Facebook наступне: "рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ".

Як відомо, народний депутат Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти. Поляков вніс заставу.

Правоохоронці змогли надягти браслет на Полякова лише з п'ятої спроби.

Сам нардеп звинувачує НАБУ у незаконному прослуховуванні низки високопосадовців та в провокаційних діях щодо нього самого.

Українська правда

Теми: Поляковсуд
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