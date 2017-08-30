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Поляков манипулирует "статусом потерпевшего" – суд

Среда, 30 августа 2017, 16:12

Печерский районный суд Киева опровергает информацию народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова о якобы предоставлении ему статуса потерпевшего в делу относительно провокации подкупа НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

В пресс-службе отметили, что никакого решения относительно того, чтобы предоставить Полякову статус потерпевшего не было. Речь идет лишь о решении следственного судьи  по рассмотрению заявления депутата.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 29.08.2017 обязывает следователя, осуществляющего досудебное расследование уголовного производства № 42017000000002187 от 07.07.2017 рассмотреть заявление Полякова Максима Анатольевича о привлечении к указанному уголовному производству как потерпевшего", - говорится в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что никакого решения об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего за Максимом Поляковым в уголовном производстве не принималось.

Ранее сам Поляков написал в Facebook следующее: "решением Печерского районного суда города Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ".

Как известно, народный депутат Максим Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта. Поляков внес залог.

Правоохранители смогли надеть браслет на Полякова только с пятой попытки.

Сам нардеп обвиняет НАБУ в незаконном прослушивании ряда лиц и в провокационных действиях в отношении него самого.

Украинская правда

Темы: Поляковсуд
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