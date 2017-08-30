Поляков манипулирует "статусом потерпевшего" – суд
Печерский районный суд Киева опровергает информацию народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова о якобы предоставлении ему статуса потерпевшего в делу относительно провокации подкупа НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
В пресс-службе отметили, что никакого решения относительно того, чтобы предоставить Полякову статус потерпевшего не было. Речь идет лишь о решении следственного судьи по рассмотрению заявления депутата.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 29.08.2017 обязывает следователя, осуществляющего досудебное расследование уголовного производства № 42017000000002187 от 07.07.2017 рассмотреть заявление Полякова Максима Анатольевича о привлечении к указанному уголовному производству как потерпевшего", - говорится в заявлении.
Пресс-служба отмечает, что никакого решения об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего за Максимом Поляковым в уголовном производстве не принималось.
Ранее сам Поляков написал в Facebook следующее: "решением Печерского районного суда города Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ".
Как известно, народный депутат Максим Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.
Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.
Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта. Поляков внес залог.
Правоохранители смогли надеть браслет на Полякова только с пятой попытки.
Сам нардеп обвиняет НАБУ в незаконном прослушивании ряда лиц и в провокационных действиях в отношении него самого.
Украинская правда