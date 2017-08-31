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Апеляцію підозрюваного у вбивстві Вороненкова знову відхилили

Четвер, 31 серпня 2017, 00:58

Апеляційний суд Києва знову залишив без змін рішення суду про тримання під вартою до 8 жовтня Ярослава Тарасенка – фігуранта справи про вбивство Дениса Вороненкова.

30 серпня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу захисту Тарасенка на ухвалу слідчого судді Голосіївського райсуду столиці від 10 серпня.

Тоді райсуд задовольнив клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Тарасенку на 60 днів, тобто до 8 жовтня 2017 року.

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду, колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Голосіївського райсуду від 10 серпня залишити без змін, а апеляцію захисту залишити без задоволення.

25 липня апеляційний суд уже ухвалював аналогічне рішення.

Як відомо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.  

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважає пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Олена Рощенко, УП

Теми: Вороненковсудвбивство
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