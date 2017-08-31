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Апелляцию подозреваемого в убийстве Вороненкова снова отклонили

Четверг, 31 августа 2017, 00:58

Апелляционный суд Киева снова оставил без изменений решение суда о содержании под стражей до 8 октября Ярослава Тарасенко – фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова.

30 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу защиты Тарасенко на постановление следственного судьи Голосеевского райсуда столицы от 10 августа.

Тогда райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тарасенко на 60 дней, то есть до 8 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда, коллегия судей постановила решение следственного судьи Голосеевского райсуда от 10 августа оставить без изменения, а апелляцию защиты оставить без удовлетворения.

25 июля апелляционный суд уже принимал аналогичное решение.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считает приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Алена Рощенко, УП

Темы: Вороненковсудубийство
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