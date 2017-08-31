ОБСЄ пояснюють, що Київ має право на видворення журналістів-"шкідників"

Україна дослухається до думки ОБСЄ з приводу свободи слова і умов роботи іноземних журналістів у країні, але буде переконувати партнерів у праві на захист своїх національних інтересів та інформаційного простору.

Про це у коментарі "Укрінформу" 31 серпня заявив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко з приводу реакції ОБСЄ на депортацію російської журналістки Анни Курбатової.

"На наш погляд, це (видворення СБУ іноземних журналістів, дії яких шкодять національним інтересам нашої держави - ред.) – суверенне право України. Служба безпеки діє в рамках своїх повноважень, тому в даному випадку ми дослухаємося до наших партнерів, але вважаємо ці дії правильними і будемо їх переконувати, будемо вести дискусії", – сказав Наливайко.

За його словами, дискусія з представниками ОБСЄ, які опікуються медійними питаннями, в українському суспільстві розпочалася вже досить давно, оскільки це не перша їхня заява у подібному ключі.

Наливайко зазначив, що, на його думку, оцінка представників ОБСЄ стосовно буцімто обмеження свободи слова в Україні грунтується на заявах російських засобів масової інформації.

У цьому контексті він звернув увагу на натяки на якийсь кримінал та галас, який вони здійняли з приводу "зникнення журналістки".

"На мій погляд, це була прорахована Росією операція. Гібридна війна, про яку всі кажуть, – оце вона і є, це її елемент", – переконаний голова Держкомтелерадіо.

Як повідомлялося, 30 серпня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна висловив стурбованість практикою України щодо затримання і висилки з країни іноземних журналістів.

Він також закликав українську владу утримуватися від накладання "непотрібних обмежень на роботу іноземних журналістів, що впливє на вільний потік інформації та порушують зобов'язання ОБСЄ щодо свободи засобів масової інформації".

Раніше того ж дня російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Першого каналу" Анни Курбатової в Києві.



В СБУ ж заявили, що Курбатова буде депортована в РФ.

Уже під вечір середи журналістку повернули до Росії з забороною в'їзду на територію України на 3 роки за шкідливу для нашої країни діяльність.

Українська правда