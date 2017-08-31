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ОБСЕ объясняют: Киев имеет право выдворять журналистов-"вредителей"

Четверг, 31 августа 2017, 15:16

Украина прислушивается к мнению ОБСЕ по поводу свободы слова и условий работы иностранных журналистов в стране, но будет убеждать партнеров в праве на защиту своих национальных интересов и информационного пространства.

Об этом в комментарии "Укринформу" 31 августа заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко по поводу реакции ОБСЕ на депортацию российской журналистки Анны Курбатовой.

"На наш взгляд, это (выдворение СБУ иностранных журналистов, действия которых вредят национальным интересам нашего государства - ред.) – суверенное право Украины. Служба безопасности действует в рамках своих полномочий, поэтому в данном случае мы прислушиваемся к нашим партнерам, но считаем эти действия правильными и будем их убеждать, будем вести дискуссии", – сказал Наливайко.

По его словам, дискуссия с представителями ОБСЕ, которые занимаются медийными вопросами, в украинском обществе началась уже достаточно давно, поскольку это не первое их заявление в подобном ключе.

Наливайко отметил, что, по его мнению, оценка представителей ОБСЕ относительно якобы ограничения свободы слова в Украине основывается на заявлениях российских средств массовой информации.

В этом контексте он обратил внимание на намеки на какой-то криминал и шум, который они подняли по поводу "исчезновения журналистки".

"На мой взгляд, это была просчитанная Россией операция. Гибридная война, о которой все говорят, – это она и есть, это ее элемент", – убежден председатель Госкомтелерадио.

Как сообщалось, 30 августа представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину выразил обеспокоенность практикой Украины относительно задержания и высылки из страны иностранных журналистов.

Он также призвал украинскую власть воздержаться от наложения "ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, что влияет на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе средств массовой информации".

Ранее в тот же день российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В СБУ же заявили, что Курбатова будет депортирована в РФ.

Уже под вечер среды журналистку вернули в Россию с запретом въезда на территорию Украины на 3 года за вредную для нашей страны деятельность.

Украинская правда

Темы: СМИскандалРосcия
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