Саакашвілі виїхав із Польщі – ЗМІ
Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі.
Про це повідомляє Radio ZET NEWS у Twitter.
"Розшукуваний грузинською владою Міхеіл Саакашвілі покинув Польщу", – йдеться у повідомленні
Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski.— Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) August 8, 2017
"Українська правда" намагається уточнити цю інформацію. Речниця Саакашвілі Дарина Чиж на дзвінки поки що не відповідає.
Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.
Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.
Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.
Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.
Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.
Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.
4 серпня Саакашвілі прилетів до Польщі. За його словами, він пред'явив біометричний закордонний паспорт України прикордонникам.
Грузинська прокуратура нібито зверталася й до Польщі щодо Саакашвілі.
Олена Рощенко, УП