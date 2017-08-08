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Саакашвілі виїхав із Польщі – ЗМІ

Вівторок, 8 серпня 2017, 12:26

Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі.

Про це повідомляє Radio ZET NEWS у Twitter.

"Розшукуваний грузинською владою Міхеіл Саакашвілі покинув Польщу", – йдеться у повідомленні

"Українська правда" намагається уточнити цю інформацію. Речниця Саакашвілі Дарина Чиж на дзвінки поки що не відповідає.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.

Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.

4 серпня Саакашвілі прилетів до Польщі. За його словами, він пред'явив біометричний закордонний паспорт України прикордонникам.

Грузинська прокуратура нібито зверталася й до Польщі щодо Саакашвілі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПольща
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