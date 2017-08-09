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Порошенко підписав указ, що підвищує престиж військової служби

Середа, 9 серпня 2017, 10:16

Президент Петро Порошенко підписав указ, що вносить зміни до переліку військових частин, над якими здійснюють шефство органи місцевої влади.

Про це йдеться у відповідному документі за №213 від 8 серпня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

"Внести зміни до Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство", - сказано в указі.

В прес-службі президента пояснили, що цей документ уточнює перелік військових частин та органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють шефство над ними.

"Прийняття зазначеного Указу Президента України сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесенню престижу військової служби, налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва", - зазначають там мету ініціативи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. З повним переліком військових частин і їхніх кураторів можна ознайомитись за посиланням.

Українська правда

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Теми: Порошенкоарміямісцева влада
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