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Ніч біля пункту пропуску "Краковець" минула спокійно – поліція

Неділя, 10 вересня 2017, 08:37

Протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.

Про це повідомляє в неділю зранку прес-служба поліції Львівщини.

"Упродовж ночі на 10 вересня жодної інформації про правопорушення або надзвичайні події до підрозділів поліції не надійшло", - йдеться в повідомленні.

 
Фото поліції Львівщини

В поліції зазначили, що поблизу пункту пропуску розміщено наметове містечко учасників раніше заявленого масового заходу. На прохання низки народних депутатів, організаторів цієї акції та представників громадських організацій поліція здійснює посилену охорону публічної безпеки і порядку.

 

На місці перебуває начальник поліції Львівської області Валерій Середа, а також керівники структурних поліцейських підрозділів.

Повідомляється також, що в суботу ввечері відбувся інструктаж сил поліції, залучених до охорони публічної безпеки і порядку на території поблизу прикордонного пункту пропуску "Краковець".

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець".

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

В ніч на суботу на в'їзді в Бровари поліція заблокувала колону машин "Штабу блокади торгівлі з окупантами", яка їхала у "Краківець". 

Згодом Семен Семенченко, який також був з колоною, заявив, що їх знову зупинили - тепер вже на Житомирській трасі. Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Крім того, як повідомлялось, на кордоні перебувають автобуси з молодиками спортивної зовнішності, які заявили, що приїхали,  бо "проти Саакашвілі".

Українська правда

Теми: Саакашвіліполіціякордон
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