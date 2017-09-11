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"Динамо" засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь

Понедельник, 11 сентября 2017, 17:06
Динамо засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь

Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение 0:3 за неявку 27 августа на матч против ФК "Мариуполь".

Соответствующее решение было принято 11 сентября на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, сообщает сайт ФФУ.

"КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК" Динамо "(Киев) на матче Премьер-Лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК" Мариуполь "и решил следующее: отнести ФК" Динамо "(основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0: 3", – говорится в сообщении.

ФК "Мариуполь" таким образом засчитана техническая победа со счетом 3: 0.

Таким образом после 8 туров в чемпионате Украины по футболу возглавляет турнирную таблицу донецкий "Шахтер" - 21 очко, "Динамо" с 19 очками остается на 2-м месте. "Мариуполь" поднялся с 6-й позиции на 4-ю (14 очков).

Ранее сообщалось, что Игорь и Григорий Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК "Мариуполь" - "Динамо" в другой день и, возможно, на другом поле.

Как известно, киевское "Динамо" отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.

После взрыва 8 сентября в Киеве автомобиля с гражданином Грузии Али Тимаевым, больше известным как Темур Махаури, появилась информация, что ФК "Мариуполь" может настаивать на зеркальном исполнении "Динамо" всех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед ними.

Украинская правда

Темы: футбол
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