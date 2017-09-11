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Найголовніше за день

Понеділок, 11 вересня 2017, 21:45

Добірка найважливіших новин за 11 вересня на Українській правді.

Про Саакашвілі. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками. Пізніше у справі з'явилася нова стаття.

За попередніми оцінками прикордонників, 10 вересня український державний кордон у пункті пропуску "Шегині" перетнули близько 6 десятків осіб.

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.
А "Радикальна партія Олега Ляшка" закликає провести позачергове засідання Верховної Ради через ситуацію з проривом Саакашвілі.

Про миротворців. Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їх право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Про "Динамо". Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на матч проти ФК "Маріуполь".

Про російських виконавців. Служба безпеки України може заборонити в'їзд на територію України зіркам російської естради - Катерині Чуприниній (Катя Лель), Іраклі Пірцхалаві (Іраклі) та Андрію Залужному (Андрій Грізлі).

Теми: Саакашвілімиротворці
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