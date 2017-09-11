Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Міхеіл Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.



Про це він написав у Facebook, заявивши, що "провокація вдалася", хоч і безкровно, і що всі причетні понесуть покарання.



Аваков нагадав, що за фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу за "важкою" статтею ст.332 ККУ про незаконне переправлення людей через кордон.

"Кожен персонаж із тих, хто брав участь у прориві кордону й нападі на прикордонників і поліцейських, буде "офізічений", встановлений і зазнає покарання з боку закону", – заявив голова МВС.



На його думку, "Саакашвілі і всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску "Шегині" і пройти процедуру оформлення та/або прибути в підрозділ Міграційної служби".



"Всім учасникам "прориву", в тому числі народним депутатам, належить з'явитися в поліцію для надання свідчень", – додав Аваков.

За його словами, незалежно від "поведінки вищеназваних персонажів", прикордонники, поліція і Міграційна служба проводять необхідні процесуальні дії.



Аваков запевнив, що 10 вересня "намагався зробити все, щоб вивести прикордонників і поліцейських із політичного процесу".



"Я заборонив і тим, і іншим застосовувати зброю й силові дії до учасників масових акцій біля кордону. Ми розділяли потоки, продумували логістику і думали про безпеку присутніх людей – перш за все", – зазначив він.



"Ми працювали весь день на локалізацію та запобігання провокацій на зіткнення прихильників і противників Саакашвілі. Ми блокували і затримали кілька десятків людей "спортивної статури", які приїхали на кордон влаштувати "махач", – повідомив голова МВС.



Він пояснив: "Під вечір ми не стали перекидати загін поліцейських тактиків із "Краковця" в "Шегені", адже ймовірність спалаху конфлікту у "Краковці" між протиборчими людьми була висока".



"Провокація все ж відбулася. Крові не було – добре... але ціна всього цього виявилася надто високою", – заявив Аваков.



"Принизлива "картинка" прориву кордону з боку України масовкою "активістів", мурло, яке зі спини схопило за шию молодого солдата-прикордонника, який стояв на рубежі кордону України, – це мрак. І справа не в особистостях і не в суті конфлікту – це самогубна руйнація інституційності. Це розвал фундаментів, на яких ми будуємо країну, – незалежно від тих чи інших політичних груп при владі", – пояснив він.



"І якщо ці фундаменти буде зруйновано, з будь-якого приводу – ми не держава, а натовп людей, які бездарно живуть на території. І питання лише часу, коли цим скористається великоруський шовініст чи європейський націоналіст", – додав голова МВС.



За словами Авакова, "атака на базові інституції держави заради швидкоплинних політичних інтересів злочинна і безвідповідальна".

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Олена Рощенко, УП