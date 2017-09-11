Партія Ляшка вимагає терміново зібрати Раду через "прорив" Саакашвілі

"Радикальна партія Олега Ляшка" закликає провести позачергове засідання Верховної Ради через ситуацію з проривом Міхеіла Саакашвілі в Україну.

Про це заявив депутат від цієї політичної сили, перший заступник голови правоохоронного комітету Ігор Мосійчук у понеділок вранці в ефірі каналу "112 Україна".

"Вчорашніми бездумними діями цинічні бариги, які сидять у владних кабінетах на печерських пагорбах, і політичні аферисти-провокатори, які вчора прорвали кордон, здійснили напад на режимний об’єкт, який абсолютно не відрізняється від нападів, які були на сході у 2014 році. Вони поставили під загрозу українську державність", – сказав він.

Мосійчук порівняв події 10 вересня "з заколотами більшовиків на заводі "Арсенал". На його думку, потрібно затримувати й арештовувати тих, хто "зазіхнув на українську державність під керівництвом Саакашвілі-Тимошенко". Нардеп обурився, що депутати прикривалися депутатською недоторканністю – і "сприяли нападу на прикордонників і поліцію".

"Я зараз перебуваю в Варшаві, мав нагоду спілкуватися з європейськими політиками – всі перебувають просто в шоці… Зараз я відбуваю в аеропорт, повертаюся в Україну. О 15 годині відбудеться засідання фракції "Радикальної партії Олега Ляшка," – повідомив Мосійчук.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового засідання українського парламенту, на яке мають бути покликані керівники всіх силових структур, генеральний прокурор, президент і Кабінет міністрів – і маємо чітко дати відповіді суспільству на те, що вчора відбулося", – заявив він.

Соратник Ляшка також сказав, що президент Петро Порошенко несе "персональну відповідальність" за ситуацію – але "він добу мовчить": "Це він незаконно надав Саакашвілі громадянство, бездумно протидіяв поверненню цього політичного афериста – і його відповідальність має бути виключно така сама".

Крім того, Мосійчук сказав: "Я не здивуюся, якщо наші "доброзичливці" в Європейському Союзі почнуть ставити питання про позбавлення українців "безвізу"... І я переконаний, що вчора в Кремлі відкоркували не одну пляшку шампанського і випили не одну чарку горілки, тому що дії під керівництвом угрупування Саакашвілі-Тимошенко повністю лягли в прокрустове ложе, яке Кремль приготував для нашої держави".

Депутати Верховної Ради 11-15 вересня, за календарним планом, працюють у комітетах.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

За даними Прикордонної служби, можуть з'явитися звинувачення й за іншими статтями Кримінального кодексу.

Олена Рощенко, УП