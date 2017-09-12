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Суд відмовився посилювати покарання сину Шуфрича

Вівторок, 12 вересня 2017, 12:30

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від Опозиційного блоку Нестору Шуфричу-молодшому.

Про це повідомила у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва про особисту поруку (результативна частина рішення)", - написала вона.

В апеляційній скарзі прокурор просив скасувати ухвалу суду першої інстанції, якою Шуфрич був відпущений на поруки батька, і прийняти нову - про його цілодобовий домашній арешт.

За словами Максимець, прокуратура вважає, що Шевченковский суд не надав оцінку тій обставині, що поручитель є рідним батьком підозрюваного.

"У такому разі інтереси власного сина можуть переважити обов'язок поручителя перед судом", - каже вона.

Також, пише речниця, прокурор вніс клопотання про допит у судовому засіданні представника потерпілого щодо стану його здоров'я на даний час.

За її словами, близько 12-ї години суд пішов у нарадчу кімнату, після чого оголосив рішення – залишити сина Нестора Шуфрича на поруках батька.

 
Нестор Шуфрич - молодший (крайній праворуч) чекає на рішення суду

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав і проходить лікування.

Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Прокуратура Києва оскаржила рішення Шевченківського райсуду столиці про те, щоб відпустити Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька – депутата Верховної Ради від "Опозиційного блоку".

Українська правда

Теми: ШуфричДТПсуд
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