Суд відмовився посилювати покарання сину Шуфрича
Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від Опозиційного блоку Нестору Шуфричу-молодшому.
Про це повідомила у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
"Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва про особисту поруку (результативна частина рішення)", - написала вона.
В апеляційній скарзі прокурор просив скасувати ухвалу суду першої інстанції, якою Шуфрич був відпущений на поруки батька, і прийняти нову - про його цілодобовий домашній арешт.
За словами Максимець, прокуратура вважає, що Шевченковский суд не надав оцінку тій обставині, що поручитель є рідним батьком підозрюваного.
"У такому разі інтереси власного сина можуть переважити обов'язок поручителя перед судом", - каже вона.
Також, пише речниця, прокурор вніс клопотання про допит у судовому засіданні представника потерпілого щодо стану його здоров'я на даний час.
За її словами, близько 12-ї години суд пішов у нарадчу кімнату, після чого оголосив рішення – залишити сина Нестора Шуфрича на поруках батька.
Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав і проходить лікування.
Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Прокуратура Києва оскаржила рішення Шевченківського райсуду столиці про те, щоб відпустити Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька – депутата Верховної Ради від "Опозиційного блоку".
Українська правда